Projeto oferece atendimento nos 31 Cras e Centros de Convivência da cidade

Mais de 100 pessoas foram orientadas sobre o DPVAT, através do projeto “Advogado Social”, da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). O serviço de orientação sobre o seguro foi implantado há um mês. O objetivo é auxiliar quem tem direito ao DPVAT, destinado a indenizar vítimas de acidentes de trânsito. O seguro indeniza despesas médicas e cobre também casos de invalidez permanente ou morte. Os valores vão de R$ 2,7 mil até R$ 13,5 mil.

A coordenadora do “Advogado Social”, Adriele Gama, destacou que, através do atendimento disponibilizado, é possível orientar e dar transparência ao processo de solicitação do direito por parte das vítimas ou familiares.

“Muitas vezes, as pessoas deixam de receber o seguro por falta de conhecimento, ou mesmo por não ter acesso à tecnologia e internet. É comum também que essas pessoas paguem alguém para requerer o benefício que é totalmente gratuito. Por isso, nos unimos para facilitar o acesso dessas pessoas ao DPVAT”, ressaltou a advogada.

Adriele Gama explica que o prazo para requerer o seguro é de até três anos, a contar da data do acidente. Para que as pessoas possam ter mais informações sobre o seguro, basta acessar o link: https://www.caixa.gov.br/servicos/dpvat/Paginas/default.aspx.

“Lá elas poderão tirar todas as suas dúvidas e conhecer melhor o que é o DPVAT. É fácil de acessar e de navegar pelo site”.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que o “Advogado Social” oferece esse e outros serviços de forma totalmente gratuita.

“Em todas as ações que envolvem os direitos das pessoas, nós da Smac temos o compromisso e a responsabilidade de atuar e ajudar, principalmente para os mais necessitados. Esta é a nossa função: orientar e esclarecer para que as pessoas recebam o que é de direito. Parabenizo a toda a equipe, tanto do projeto Advogado Social como quem está lá na ponta, que são os nossos colaboradores nos Cras. Tenho certeza que agora as pessoas estão esclarecidas e vão ser reparadas com as despesas que tiveram”, disse a secretária.

Rede de informações

Para facilitar o processo, foi montado um esquema de troca de informações através de uma parceria entre o Hospital São João Batista (HSJB), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Funerária Municipal, as polícias Civil e Militar e a Caixa Econômica Federal, para direcionar as pessoas que tenham direito ao DPVAT para serem atendidas pelo “Advogado Social”. Secom/PMVR