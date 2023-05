Uma mulher, ainda não identificada, foi atingida por um trem na manhã desta terça-feira, dia 9, na passagem de nível da Avenida Dario Aragão, no centro de Barra Mansa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima que foi levada para a Santa Casa de Misericórdia. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estão no local. O trânsito está com retenção no Centro da cidade.