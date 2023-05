Uma panela de pressão explodiu na manhã da segunda-feira, dia 8, e deixou duas servidoras com ferimentos no Ciep 499, (Escola Municipal Professor Nicola Salzano), no Centro da cidade de Paracambi (RJ).

As servidoras preparavam a merenda escolar quando a panela explodiu. As duas foram levadas parra o Hospital Municipal Adalberto da Graça. Uma das vítimas, de 57 anos, fraturou o braço esquerdo e passou por cirurgia. A outra, de 41 anos, sofreu lesões leves e queimaduras, mas já recebeu alta da unidade hospitalar.

Segundo informou a prefeitura ela vai ficar 14 dias afastadas do trabalho em recuperação. A escola suspendeu a alimentação dos alunos e um lanche foi servido. Nesta terça-feira, a refeição volta a ser servida aos alunos.