Projeto ‘Revi-VER’ fará 450 cirurgias de catarata em Volta Redonda

Desde que foi criado, em 2021, projeto já beneficiou cerca de 12 mil pessoas

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), retomou nessa terça-feira (9) o projeto ‘Revi-VER’, que realiza cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em um centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João. Nessa quarta etapa do projeto de 2023 serão ofertadas 450 operações. Os procedimentos vão até o próximo sábado, 13. Desde que foi implantado, em junho de 2021, o ‘Revi-VER’ já realizou quase 12 mil cirurgias.

Esta etapa do projeto ‘Revi-VER’ também inclui a oferta de 400 exames pré-operatórios de biometrias ópticas, utilizados para o cálculo preciso das lentes intraoculares a serem implantadas em uma cirurgia de catarata. Os exames também acontecem até o próximo sábado (13). Nesse período serão realizados também 400 revisões de retorno, para quem fez a cirurgia em abril. Todos os procedimentos, como exames pré-operatórios e acompanhamento pós-cirurgia, ocorrem pelo SUS.

Cláudio Jorge da Silva, morador do bairro Volta Grande, 57 anos, foi um dos beneficiados nesta etapa do ‘Revi-VER’. “Há um ano comecei a perceber que algo estava errado, pois passei a ter dificuldade em enxergar. Hoje estou aqui para fazer meu pré-operatório. Foi tudo muito rápido e estou confiante que tudo vai dar certo. Essa é uma excelente iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda. Eu só tenho a agradecer”, comemorou.

O vice-prefeito, Sebastião Faria, alerta que não há orientação para que as pessoas procurem atendimento diretamente na Ilha São João. “As pessoas que já fizeram cadastro para cirurgia de catarata não precisam ir ao Dipa (Departamento de Informação, Programação e Avaliação) para renovar a solicitação. Todos que estão na fila de espera serão convocados para fazer o procedimento, através de comunicação oficial da secretaria de Saúde”.

Pode se inscrever no programa Revi-VER qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata. A pessoa ou familiar deve procurar o Dipa, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar o Cartão SUS ou CPF e documento com foto do paciente.

Cirurgia de catarata

De acordo com relatório do Ministério da Saúde, a fila de cirurgias eletivas do SUS chega a ao menos 679.188 procedimentos, em 19 unidades da federação. Entre as cirurgias mais requisitadas estão as de catarata.

O número aparece no relatório mais recente da pasta sobre o andamento de um novo programa do Governo Federal, que pretende repassar recursos para reduzir a espera por cirurgias, exames e consultas na rede pública de saúde.