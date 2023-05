Imunização acontece de segunda a sexta-feira nos postos de saúde, Policlínica Cidade Alegria e Centro Municipal de Imunização, das 9h às 16h; e na Clínica da Família também de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a campanha de vacinação contra a Influenza para toda a população com idade acima de 6 meses, a fim de garantir a proteção e evitar a transmissão do vírus.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira nos postos de saúde, na Policlínica Cidade Alegria e no Centro Municipal de Imunização – CMI (antigo posto do Estado), no horário das 9h às 16h. E também na Clínica da Família, no bairro Morada da Montanha, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.

-Resende ampliou a faixa etária e a partir de agora qualquer pessoa interessada acima de seis meses poderá se vacinar. A vacina é a melhor forma de se proteger contra o vírus que pode ter agravamento dos sintomas e ser letal. A influenza é uma infecção respiratória aguda que pode ser evitada de forma simples ao procurar a vacinação em uma das unidades de saúde de Resende – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Para receber o imunizante basta levar o cartão do SUS e CPF, e o cartão de vacinação (no caso de crianças e adolescentes).