Uma mulher, de 35 anos, ficou ferida no acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, dia 9, envolvendo três veículos, dois carros e um caminhão, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima, identificada como Joice Faria de Abreu Simões, para o Hospital São João Batista pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a unidade hospitalar, ela chegou lúcida e orientada no hospital, relatando apenas dores no corpo, cervicalgia e dor no punho esquerdo.

Foi feita uma tomografia de crânio e cervical, Raio X de tórax, membro superior esquerdo e bacia. Ela segue sob observação clínica. De acordo com a PRF, os veículos foram retirados do local do acidente. Por conta disso, uma longa fila de automóveis se formou na pista. Foto: PRF