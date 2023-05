Volta Redonda promove ações em alusão à Semana da Luta Antimanicomial

Usuários atendidos nos CAPS participarão de atividades ambientais, culturais e esportivas de integração à sociedade

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é celebrado em 18 de maio, mas a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove uma série de ações em alusão à data a partir desta quarta-feira, dia 10.

A programação da Semana da Luta Antimanicomial 2023 oferece aos usuários dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) atividades ambientais, culturais e esportivas, gratuitas. Abrindo a agenda, os pacientes do CAPS Sérgio Sibilio Fritsch, que fica no Jardim Belvedere, vão visitar no dia 10 o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, em Rio Claro.

Ainda dentro da programação haverá uma manhã esportiva em parceria com a Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer); palestra Saúde Mental na Melhor Idade; roda de conversa no Zoológico Municipal (Zoo-VR); além de exposição. De acordo com a coordenadora interina de Saúde Mental da SMS, Edna C. Quintino, o movimento da luta antimanicomial se caracteriza pela luta dos direitos das pessoas com sofrimento psíquico.

“O Movimento da Luta Antimanicomial reivindicava o fim dos manicômios e o respeito aos direitos das pessoas que apresentavam sofrimento mental. O modelo central eram esses lugares, que privavam os indivíduos de sua liberdade e do direito de viver no meio sociofamiliar. A proposta foi reestruturar o modelo de atenção em saúde mental, ofertando serviços territorializados, abertos e comunitários”, citou Edna, que também é psicóloga.

Dentro dessa temática de oferta de serviços descentralizados em atenção à saúde mental, o município conta com um Centro de Atenção Psicossocial para atenção a usuários de álcool e outras drogas, e outro para atendimento a crianças e adolescentes. Há três CAPS para atenção a usuários com algum sofrimento psíquico moderado ou grave, além de um ambulatório para cuidados de casos de menor complexidade, e uma enfermaria com leitos psiquiátricos para internações de curta permanência – com leitos para crianças e adolescentes.

Programação da Semana da Luta Antimanicomial 2023

10/05 – Quarta-feira

8h – Passeio no Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos (Rio Claro-RJ)

Equipe e usuários do CAPS Sérgio Sibilio Fritsch

15/05 – Segunda-feira

“Esporte também é cuidado”

9h às 12h – Manhã esportiva em parceria com a Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer)

Equipes e usuários da Saúde Mental

14h – Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Vila Rica

Palestra: Saúde Mental na Melhor Idade

Psicóloga Edna C. Quintino

16/05 – Terça-feira

Roda de Conversa

13h30 às 15h – “Cuidado humanizado e luta antimanicomial”

Local: Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR)

Equipes, usuários e familiares da Saúde Mental

17/05 – Quarta-feira

13h – Exposição ateliê aberto e sarau Conto Cultural, em parceria com a UFF (Universidade Federal Fluminense)

Local: Fundação CSN- Rua 2, nº 402, Vila Santa Cecília

18/05 – Quinta-feira

8h às 16h – Festival Cidade do Inconsciente

Local: Rua Custódio Ferreira Leite, s/nº, Barra Mansa

Equipes, usuários e familiares da Saúde Mental

Secom/PMVR