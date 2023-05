Participantes do ‘Programa Viva Melhor Idade’ receberam o roteiro do passeio a Caxambu em evento no Clube Comercial; primeiro grupo viaja em 24 de maio

Parte dos dez mil idosos que vão participar da edição 2023 da “Viagem da Terceira Idade” lotaram o show do cantor Elymar Santos em homenagem ao Dia das Mães na tarde desta sexta-feira, 12, na Associação Atlética Comercial, no bairro Colina. O evento marcou a apresentação do roteiro preparado pela Prefeitura de Volta Redonda para o passeio na cidade mineira de Caxambu.

Os idosos foram recebidos no clube com a entrega do folder da viagem e puderam atualizar a caderneta de vacinação com a vacina Bivalente conta Covid e Influenza (gripe), que foram aplicadas pela Secretária Municipal de Saúde (SMS). A programação ainda incluiu show de abertura com Danilo Neves e apresentação da Fanfarra da Melhor Idade, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a presença de todos no evento de lançamento da “Viagem da Terceira Idade” e reforçou que todos ajudaram a construir Volta Redonda. “Vocês são exemplos de vida para nossa cidade e merecedores dessa viagem. No que depender de mim, enquanto estiver à frente da prefeitura, haverá viagem todos os anos”, disse Neto, ovacionado por todos.

O prefeito ainda fez um pedido aos participantes do “Programa Viva Melhor Idade”. “Convide os amigos, os vizinhos, os familiares para participarem do dia a dia do programa. São atividades que trazem qualidade de vida e muita alegria”, falou.

As secretárias municipais de Ação Comunitária, Carla Duarte, e de Esporte e Lazer, Rose Vilela, também cumprimentaram os idosos. “Obrigada por acreditarem no nosso trabalho e participarem das atividades que propomos. Sei que estão ansiosos pelo show, mas os verdadeiros artistas aqui são vocês”, disse Carla. Rose reforçou que, mais que passear, os idosos vão praticar saúde. “Vamos fazer atividades físicas e promover a convivência”, avisou.

O deputado estadual Munir Neto, que esteve à frente da Secretaria Municipal de Ação Comunitária por quase quinze anos, também agradeceu à Melhor Idade do município e afirmou que eles fazem com que o programa de Volta Redonda seja referência para todo o Brasil. “Agora, como deputado, pretendo plantar a ideia para que todos as cidades do estado tenham ação similar ao nosso ‘Programa Viva a Melhor Idade’”, contou Munir.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, cumprimentou o público e disse: “Esse evento foi preparado com muita dedicação para que seja uma amostra da diversão que terão na ‘Viagem da Terceira Idade’”. Também estavam no evento o deputado federal Áureo Ribeiro; o vereador Renan Cury; o gerente Geral do Hotel Glória de Caxambu, Alexandre Moura, que vai receber os idosos de Volta Redonda; além de representantes da empresa de turismo, responsável pela viagem, e da empresa que fará o transporte.

O projeto “Viva a Melhor Idade” terá 32 viagens neste ano. A primeira turma de idosos participantes ativos dos programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Ação Comunitária (Smac) parte rumo a Caxambu em 24 de maio (quarta-feira) e as viagens seguem até dezembro.

O roteiro inclui, no primeiro dia, almoço tradicional da região, passeio pela cidade – incluindo visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Mas também há a opção de aproveitar a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina. O dia continua com chá da tarde, recreação, jantar e baile.

A programação do segundo dia prevê, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, almoço de despedida e retorno para Volta Redonda.

Em 2022, quando o projeto “Viva a Melhor Idade” foi retomado pela prefeitura, foram mais de sete mil beneficiados com 17 viagens ao Hotel Le Canton, na cidade da região Serrana do Rio, Teresópolis.

