Barra Mansa encara Pérolas Negras na decisão da Copa Jajá

O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube entra em campo neste sábado, dia 13, às 14h30min, para enfrentar o Pérolas Negras, em partida válida pela decisão da Copa Jajá, no Estádio Leão do Sul, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

A equipe barra-mansense passou pelo Volta Redonda na fase semifinal do torneio, enquanto que o Pérolas Negras superou o Cefat Angra. Em caso de empate na fase decisiva da Copa Jajá, as equipes do Barra Mansa e do Pérolas Negras terão que decidir o título do torneio na disputa por pênaltis.

Estatísticas do Barra Mansa na Copa Jajá:

Artilharia: André Baré (3 gols); Rodriguinho (2 gols); Marcelo Henrique, Andrey, Luizinho e Pilad (1 gol).

Por Diogo de Oliveira Paula/ Fonte: BMFC (divulgação)