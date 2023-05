O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense está proibido de obstruir as vias públicas e a entrada dos metalúrgicos na Companhia Siderúrgica Nacional. A decisão foi do juiz Leandro Nascimento Soares, da Justiça do Trabalho de Volta Redonda. A decisão também é extensiva aos empregados prestadores de serviços e clientes às dependências da siderúrgica.

O pedido de interdito proibitório foi feito pela Companhia Siderúrgica Nacional a fim de evitar a repetição dos fatos ocorridos na última segunda-feira, em Congonhas (MG), onde ocorreram distúrbios que terminaram com dois trabalhadores feridos. A multa estabelecida pelo magistrado, em caso de descumprimento, é de R$ 3 mil por dia.

A data base dos metalúrgicos, que é em 1º de maio, foi prorrogada pela empresa até o próximo dia 31. A direção do Sindicato dos Metalúrgicos ainda não se manifestou sobre a decisão judicial.