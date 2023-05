Objetivo da visita foi entender os mecanismos necessários para que a Guarda Municipal tenha porte de arma

O comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Silvano de Paula; o corregedor da corporação, inspetor Valdo Rocha; e o coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) do município, inspetor Gilson do Carmo, receberam nesta semana a visita de representantes da segurança pública do município de Campos dos Goytacazes, na região Norte do Estado. O objetivo foi entender os trâmites legais para que a Guarda Municipal de Campos tenha porte de arma, bem como conhecer o projeto Cidade Monitorada.

De acordo com o representante da secretaria de Ordem Pública e o comandante da Guarda Municipal de Campos, Eduardo Teixeira e Welington Levino, respectivamente, “a visita rendeu bons conhecimentos e esclarecimentos de dúvidas”.

“São muito importantes as visitas técnicas, pois passamos os nossos conhecimentos e fazemos a troca de boas práticas, sempre visando ao fortalecimento das guardas municipais do estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a confiança”, disse o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Essa é a segunda vez neste mês que a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda e a GMVR recebem visitas técnicas de setores de segurança de outro município, interessado em adquirir conhecimento relativo ao cumprimento das exigências necessárias para armar os agentes das corporações. No início do mês, representantes da segurança pública de Rio das Ostras, na região dos Lagos, estiveram em Volta Redonda. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR