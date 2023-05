Caminhoneiro morre em tombamento de carreta na Dutra em Piraí

Um caminhoneiro, que não teve o nome divulgado, morreu em um acidente ocorrido no início da tarde deste sábado, dia 13, por volta das 12h10min, no km 246, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Policiais rodoviários federais foram acionados e no local depararam com a carreta, com placa de Resende (RJ), transportando produtos de limpeza, tombada.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o caminhoneiro, de 49 anos, natural do Ceará (CE) com ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo resgate da CCR Rio-SP, ainda dentro da cabine, mas não resistiu e foi a óbito dentro da ambulância.

Parte da carga foi saqueada antes da chegada da PRF. A pista ficou parcialmente interditada com o trânsito fluindo pela esquerda o que causa lentidão no fluxo de veículos.