Neto anuncia regularização de terras do Fazendinha, em Volta Redonda

Acompanhado de sua equipe e do vereador Cacau da Padaria, prefeito confirmou doação das terras pela empresa proprietária e projeto de rede de esgoto no bairro

Moradores do bairro Fazendinha, ligado ao Vila Brasília, em Volta Redonda, receberam boas notícias na última semana, durante reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto. Com a presença do vereador José Onofre da Silva – o Cacau da Padaria – e de gestores municipais, Neto anunciou a regularização dos lotes que estão em processo judicial de reintegração de posse, mas que serão doados pela empresa proprietária, após negociação com a prefeitura. Também foi apresentado o projeto de construção de rede de esgoto para atender cerca de 480 moradores do bairro.

“Agradeço ao Dr. Arnaldo e ao Júlio Pires (proprietário das terras e engenheiro responsável, respectivamente), que vieram a esse encontro, e pela compreensão. Ao vereador Cacau, que tem me cobrado desde que voltei à prefeitura, e eu prometi que iria fazer de tudo para resolver, e estamos conseguindo”, disse o prefeito.

O processo de reintegração corria desde 1997. A prefeitura solicitou junto à Justiça, em acordo com o proprietário das terras, Arnaldo Barreira Cravo, a retirada do processo e a doação da área em que os moradores residem atualmente. Em contrapartida, o Município está aprovando a criação de um loteamento da empresa ao lado do Fazendinha.

O presidente do IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento e Urbano), Abimailton Pratti, participou da reunião e explicou que o proprietário das terras fará a doação por meio de escritura e registro de imóveis. E para isso, o município vai encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei que, após aprovação, autoriza a prefeitura a receber a doação das terras. Em seguida será feita a regularização fundiária para entrega dos títulos aos moradores.

“O loteamento que a empresa está criando ao lado do Fazendinha já está licenciado e vamos concluir a aprovação. O município vai ter uma economia enorme, porque não vamos ter despesas para desapropriar terras para a instalação do esgoto. Vamos aproveitar o que vai ser doado para passar a rede”, acrescentou Abimailton.

O morador Luis Carlos Olegário representou os outros residentes do Fazendinha no encontro e se mostrou feliz pelo desfecho. “Cada época entrava e saía da justiça; ia tirar os moradores, em seguida não ia. É muito importante essa decisão, os moradores já estão lá há 30 anos e não têm esse documento. O prefeito e o vereador estão de parabéns”, agradeceu.

O vereador Cacau da Padaria também falou sobre a importância da resolução do processo, que vai beneficiar os moradores. “A doação dessas terras, através do Dr. Arnaldo, é uma vitória que estamos tendo junto com os moradores. A gente vem lutando muito para que isso aconteça, tanto pela doação das terras quanto pela rede de esgoto, que o pessoal não tem. É muito gratificante, que estou lutando por algo que não é pra mim, é para os moradores, para o bairro Fazendinha. Agradeço ao prefeito que tem se empenhado muito nisso, temos cobrado e estamos tendo êxito”.

Rede de esgoto

Durante a reunião, o diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Paulo Cesar de Souza, o PC, apresentou o projeto de construção de 1.752 metros de rede coletora de esgoto na região, sendo 667,80 metros no novo loteamento e 1.084,20 metros no bairro Fazendinha, com um custo de R$ 661.231,65.

“Com a criação do loteamento, vamos conseguir interligar as redes e beneficiar toda a população do Fazendinha, e criar a rede de esgoto pelo novo loteamento. O Fazendinha não conta com rede de esgoto atualmente e essa obra vai trazer mais qualidade de vida aos moradores”, afirmou PC.

O prefeito Neto pediu à equipe que acelere o andamento dos processos para que a regularização das terras aconteça o quanto antes para os moradores do Fazendinha, e aproveitou a ocasião para anunciar também que vai cobrar melhorias para o transporte público no bairro.

“Tenho me reunido com representantes do Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros), com o Paulo Barenco (secretário de Transporte e Mobilidade Urbana) e vamos tomar uma decisão em relação ao serviço que hoje não está bom, mas que vai melhorar”, ressaltou Neto. Fotos de divulgação. Secom/PMVR