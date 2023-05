Pérolas Negras é campeão ao golear o Barra Mansa: 3 x 0

Na tarde deste sábado (13/5), as equipes sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube e do Pérolas Negras fizeram a partida decisiva da Copa Jajá 2023. Atuando no estádio Leão do Sul, o Barra Mansa foi derrotado por 3 a 0 e o Pérolas Negras conquistou o torneio pelo terceiro ano consecutivo.

No primeiro tempo, o Pérolas Negras abriu o placar com Pedro Flores. Na etapa complementar, Nathan e Kauan deram números finais à partida. Placar final: 3 a 0.

A senhora Andreia Pinto, neta de Jair Rosa Pinto (o Jajá), esteve no estádio e deu o pontapé inicial do jogo decisivo da Copa Jajá, torneio que homenageia o craque que foi revelado pelo Barra Mansa, antes de se transferir para o Madureira e seguir uma carreira de sucesso por Vasco, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Seleção Brasileira.

A Copa Jajá foi uma boa oportunidade para o técnico Thiago Campbell preparar o sub-20 do Barra Mansa para os principais desafios da temporada. A equipe barra-mansense estreia no Campeonato Carioca (Série B2) em casa no dia 28 de maio diante do Búzios.

Estatísticas do Barra Mansa na Copa Jajá:

Artilharia: Andre Baré (3 gols); Rodriguinho (2 gols); Marcelo Henrique, Andrey, Luizinho e Pilad (1 gol).

Por Diogo de Oliveira Paula