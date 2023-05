Policiais militares receberam uma denúncia no início da noite de sexta-feira, por volta das 18 horas, sobre suspeitos de que estaria com arma praticando o tráfico de drogas na Rua J, no bairro Coqueiro, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local da denúncia e depararam com os suspeitos em um escadão, próximo ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro. Os dois foram abordados. Um jovem, de 34 anos e um adolescente de 17.

Foram apreendidos

Uma pistola 9mm da marca Ramon (fabricação israelense com numeração suprimida)

Um carregador Goiabada 9mm

Um carregador 9mm

34 munições do mesmo calibre

204 pinos de cocaína

Um rádio transmissor.

Duras baterias para rádio transmissor

Um carregador rádio comunicador

Um cinto tático

Uma Touca Ninja,

Dois celulares

CR$55,00

Uma mochila

Material para embalar drogas

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia onde o de maior permaneceu preso. O menor, foi autuado no fato análogo ao tráfico de drogas, permanecendo apreendido.