Projeto já entregou mais de 650 certificados nos últimos dois anos

Trinta e cinco jovens e adultos de Volta Redonda estão participando do Curso de Mecânica de Automóveis, realizado pela prefeitura, através da Fundação Beatriz Gama (FBG). O curso teve início no mês passado e vai até julho, quando ocorrerá a formatura desses alunos. A iniciativa faz parte do projeto “Volta Redonda Formando Profissionais”.

De acordo com o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, o “Volta Redonda Formando Profissionais” oferece anualmente capacitações à população de Volta Redonda, para o mercado de trabalho. O projeto já entregou mais de 650 certificados nos últimos dois anos.

“Todos esses profissionais que se formaram estão aptos para atuar no mercado formal ou como empreendedor individual. São cursos realizados por instrutores altamente capacitados e com a chancela da FBG. Quero aproveitar e agradecer a equipe da FBG e aos alunos que sempre confiaram no nosso trabalho”, disse Vitor Hugo.

Próximas turmas

Os cursos do “Volta Redonda Formando Profissionais” têm duração de quatro meses. As próximas turmas terão início em agosto. As inscrições serão abertas na segunda quinzena de julho. Para se inscrever, o aluno precisar ser morador de Volta Redonda e ter mais de 16 anos. As inscrições acontecem pessoalmente na sede da instituição, no bairro Retiro. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Fotos de divulgação/Secom/PMVR