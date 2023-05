Defesa Civil de Resende realiza palestra em Engenheiro Passos

A Defesa Civil (Resende) realizou na última quinta-feira, dia 12, uma palestra sobre segurança no lar para mães residentes no distrito de Engenheiro Passos em Resende.

Foram abordados os riscos e cuidados com o uso da panela de pressão. A Superintendência Municipal de Defesa Civil de Resende vem mantendo atividades e diálogos com a população, com objetivo de disseminar a cultura da prevenção.

Segundo o superintendente da Defesa Civil, Flávio Germano, a palestra foi importante e dirimiu várias dúvidas dos participantes. “O desenvolvimento da palestra foi dinâmica com interação sobre as atividades no dia a dia em casa” finalizou.