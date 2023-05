Homem é assassinado em Angra dos Reis

Jaci de Queiroz Júnior, de 41 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado, dia 13, em um bar que fica localizado às margens da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), no bairro Serra D’Água em Angra dos Reis.

O dono do bar, um idoso de 60 nos, informou aos policiais militares que ele estava sozinho no bar com a vítima e quando ouviu os tiros ele correu e se escondeu na cozinha. Ele não foi atingido.

Após os tiros, ele encontrou a vítima que já tinha ido a óbito. Um perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo de foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Angra dos Reis. Não há suspeitos do crime identificados. Foto: Arquivo