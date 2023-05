Homem furta mulheres no salão de beleza em Resende

Um homem, de 31anos, foi preso na tarde de sábado, dia 13, por volta das 14h30min, depois de ter invadido um salão de beleza e roubado dois celulares de clientes, do Studio de Beleza localizado na Rua Dr. Cunha Ferreira, no Centro de Resende.

No momento do crime havia três mulheres, de 37, 25 e 19 anos no salão de beleza. Policiais saíram em busca do suspeito que foi preso na Praça da Matriz, em Campos Elíseos.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde foi feito o boletim de ocorrência. O homem permaneceu preso.