Parlamentar esteve na empresa, onde protocolou documento pedindo informações sobre o ocorrido, e também cobrou do Inea ações de fiscalização

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) segue aguardando resposta da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) sobre a fumaça laranja emitida pela empresa na manhã da última quinta-feira, dia 11, em Volta Redonda. No dia seguinte ao ocorrido, o parlamentar esteve com o gerente Jurídico da empresa, Fernando Carlos Pinheiro Cardoso, e protocolou ofício cobrando informações sobre o ocorrido.

“Apesar da empresa afirmar que a fumaça laranja não prejudicou a qualidade do ar no município por não conter gases tóxicos, admite que houve emissão de material particulado. Precisamos de comprovação de que esse material não provoca poluição atmosférica”, disse.

Mais fiscalização

Também na tarde da última sexta-feira, dia 12, o deputado Jari esteve no Inea (Instituto Estadual do Ambiente) para cobrar que o órgão fiscalize essas condutas da companhia.

“É perceptível por toda população de Volta Redonda a emissão de poluentes no ar. Somos afetados, diariamente, pelo pó preto lançado empresa. Somente com a fiscalização podemos cobrar a manutenção dos equipamentos de controle da emissão de poluição atmosférica e a implantação de medidas eficazes de controle da poluição do ar”, falou Jari.