Um ônibus da Viação Itapemirim tombou, no final da madrugada deste domingo, dia 14, depois de atropelar um cavaleiro no km 239, da BR-101, em Silva Jardim, no Litoral do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem e o animal morreram no local. No ônibus estavam o motorista e nove passageiros. Ninguém ficou ferido.