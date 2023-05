Polícia Civil prende suspeitos de homicídio em Três Rios

Policiais militares prenderam na última sexta-feira, dia 12, um empresário e seu funcionário, suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em janeiro deste ano, de um homem, de 45 anos, em Três Rios.

O corpo da vítima, de 45 anos, foi encontrado no Rio Paraíba do Sul dois dias após sua morte. Segundo a assessoria da Polícia Civil, o homem foi agredido com barras de ferro, pedaços de pau e pedradas.

Um terceiro envolvido no crime, está sendo procurado. Um carro que foi usado pelos investigados para tentar atropelar a vítima foi apreendido. Foto: Divulgação