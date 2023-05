Policiais militares apreenderam neste domingo, dia 14, por volta das 18h50min, vários pinos de cocaína na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Policiais estavam em patrulhamento quando abordaram um suspeito na descido do bairro. Ao avistar a presença dos agentes, o suspeito jogou um pino contendo pó branco no chão. Durante revista pessoal o suspeito entregou mais um pino aos agentes.

Ao ser indagado o homem disse ter comprado de um suspeito negro na curva antes do trailer, Rua Angra dos Reis. Os agentes foram até o local e dois suspeitos fugiram com a chegada da viatura policial.

Após uma varredura os agentes encontraram uma sacola em meio aos arbustos contendo três bolas e 902 pinos de cocaína. Diante dos fatos os agentes procederam a 89ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

O suspeito foi ouvido e liberado e o material entorpecente ficou apreendido.