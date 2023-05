Policiais rodoviários federais (PRF) sinalizaram no fim da manhã deste domingo, por volta das 11h30min, para o condutor de um veículo I/Fiat Cronos Drive 1.3, parar no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O condutor desobedeceu a ordem de parada e acelerou o veículo. Houve perseguição e os agentes conseguiram parar o veículo com dois suspeitos moradores de São Paulo. Eles disseram que estavam seguindo para o Estádio de São Januário para assistir o jogo contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.

Durante revista no interior do veículo foram encontradas várias barras de ferro e vários rojões que seriam utilizados como armas para confronto e agressão a torcedores rivais.

Também foram encontrados um rádio de comunicação (HT ou Walktalk) e um saco plástico contendo uma porção da droga MD. Como se tratavam de torcedores que estavam se deslocando para o estádio no Rio de Janeiro, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) da PMERJ, foi acionado.

Os policiais da PMERJ estavam preparando a escolta de sete ônibus de torcedores do Santos, na cidade de Seropédica. Em um dos ônibus um rádio de comunicação, com a mesma frequência do apreendido pela PRF, foi encontrado com dois torcedores.

Diante dos fatos os quatro torcedores foram presos, dois pela PRF e dois Pela Polícia Militar. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Especializada no Estádio, onde o delegado determinou a prisão em flagrante dos quatro suspeitos por associação criminosa. Os dois torcedores que estavam no Fiat/Cronos e tentaram fugir da PRF, foram enquadrados em desobediência e porte de droga para consumo. O material foi apreendido.

“O que é MD?

MD é a abreviação para 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA), nome dado para uma substância psicotrópica sintetizada em laboratório pela primeira vez em 1912. Conhecido como molly nos Estado Unidos, o MD começou a ser usado em 1970 para potencializar os efeitos da psicoterapia, passando a ser usado de forma recreativa na década de 80.

A droga é encontrada em forma de pó cristalizado. Para consumi-la, os usuários colocam o dedo no pó e, em seguida, na boca – mas também é possível diluir o MD em água. Para a droga chegar ao cérebro, são necessários apenas cerca de 10 a 20 minutos, quando os efeitos já começam a aparecer.