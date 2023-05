PRF flagra caminhonete a 167 km/h na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na manhã deste domingo, dia 14, um veículo em alta velocidade na Rodovia Presidente Dutra, na área da 7ª Delegacia, na Rodovia Presidente Dutra. O trecho onde a fiscalização foi realizada, com o uso de um dar móvel, não foi informado, sob alegação de estratégia de fiscalização.

Segundo PRF, o radar acusou a velocidade de um dos veículos em 167 km/h, desrespeitando as normas de segurança viária e infringindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Outros veículos também foram flagrados com a velocidade acima da permitida, 151, 159, 160 km/h. Os agentes informaram que o veículo que trafega acima da velocidade permitida para a via a mais de 50% incorre em uma infração de natureza gravíssima, com o registro de sete pontos negativos na Carteira Nacional de Habilitação.

A multa é de três vezes o seu valor, além da suspensão do direito de dirigir.