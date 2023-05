Secretaria da Mulher e Direitos Humanos de Volta Redonda homenageia funcionárias e convidadas pelo Dia das Mães

As mães presentes foram homenageadas com café coletivo e apresentação do Coral Municipal

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda (SMDH), Glória Amorim, realizou na sede da secretaria na manhã de quinta-feira, 12 de maio, uma homenagem às funcionárias e convidadas pelo Dia das Mães, que é festejado neste domingo (14). Além de oferecer um café coletivo, o evento contou com a participação do Coral Municipal da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), com canções dos compositores Luiz vieira e Milton Nascimento.

A maestrina Maria Geralda disse que escolheu quatro belas músicas de alegria, de vida, para fazer uma justa homenagem às mulheres e mães. Durante a homenagem, a secretária Glória Amorim lembrou que na vida moderna atual é preciso fazer um resgate da convivência familiar, do afeto, superar os obstáculos que afastaram as pessoas do ambiente de aconchego, da felicidade, que deve existir de forma permanente no relacionamento entre familiares, tornar mais próxima essa convivência.

A assistente social Eloiza de Souza e a cuidadora social Letícia Angélica Pinto (mãe do Théo, um menino de 6 anos), funcionárias do Abrigo Seu Nadim, elogiaram a comemoração organizada pela SMDH.

“Uma maravilha. Sensacional. As mães merecem essa justa homenagem por esta data. Apresentação muito bonita do Coral Municipal, que deixa a gente mais emocionada ainda. Que bom que a Dona Glória nos convidou para essa comemoração”, disse Eloíza de Souza.

A pedagoga e educadora social Kátia Pecoraro comentou: “A secretária, Dona Glória Amorim, falou algo muito comovente para todas as mães. Realmente precisamos retomar os vínculos familiares que ficaram muito abalados, prejudicados durante a pandemia (Covid-19), que afastou a todos até mesmo desse convívio. É preciso ter esse carinho, esse afeto de volta. E estou feliz por ter participado”, enfatizou.

Entre as presenças, a presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Sul Fluminense, Jorgina dos Santos, também compareceu à homenagem da SMDH. Todas receberam um brinde no final.

