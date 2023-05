Atualmente 8,4 mil participam ativamente dos projetos e ações disponibilizados pela administração pública

Prestes a completar três meses que foi lançado, o projeto “Vem Junto com a Melhor Idade” trouxe de volta mais 1, 5 mil pessoas para os programas disponibilizados pela Prefeitura de Volta Redonda. A busca ativa desses idosos vem sendo realizada através de uma parceria entre as secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac) e de Esporte e Lazer (Smel).

O objetivo é resgatar os idosos acima de 60 anos, residentes em Volta Redonda, que por algum motivo não conseguem mais realizar as atividades físicas promovidas pela Smel. A busca ativa desses idosos já foi realizada em 33 bairros da cidade. Atualmente 8,4 mil idosos participam ativamente dos programas e projetos disponibilizados pela administração pública.

Esses idosos são encaminhados para os 31 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade, onde voltaram a participar dos programas “Viva a Melhor idade”, da Smel, e dos Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Smac. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento de suas capacidades funcionais, impactando diretamente na qualidade de vida e na saúde mental desses idosos.

Viagem da Melhor Idade

A edição 2023 das viagens da Terceira Idade, do projeto “Viva a Melhor Idade”, começa no próximo dia 24, com destino a cidade mineira de Caxambu. Os viajantes ficarão no Hotel Glória, onde a Melhor Idade irá desfrutar, de comidas tradicionais da região, passeio pela cidade – com direito a visita ao Parque das Águas e ao comércio local -, atividades recreativas na piscina do hotel, chá da tarde, recreação, jantar e baile.

No total serão 32 viagens ao longo do ano, com saída de seis ônibus por dia, levando 276 pessoas – entre idosos participantes ativos dos programas da Smel e Smac, além de profissionais da Smel e da empresa de turismo contratada para realizar a viagem. A última viagem está prevista para o dia 18 de dezembro.

