Objetivo do ‘Maio Laranja’ é conscientizar sobre a importância de prestar atenção aos sinais de abuso de vulneráveis e denunciar às autoridades pelo ‘Dique 100’

Volta Redonda terá programação em alusão ao “Maio Laranja”, mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. As atividades começam nesta segunda-feira, 15, com palestras para profissionais da rede de garantia de direitos e seguem na quarta-feira, 17, com bate papo com adolescentes assistidos. Na quinta-feira, 18, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, haverá ações na Praça Tiradentes, ao lado do Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro, das 9h às 16h.

As palestras para os profissionais da rede de garantia de direitos – Ministério Público, CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e outros – vai abordar os temas “Identificação e Prevenção da Pedofilia” com o delegado da Polícia Federal e especialista em Direito e Processo Penal, Clayton da Silva Bezerra; e “Estratégias de Prevenção da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” com a professora da UFF (Universidade Federal Fluminense), Vanessa Fonseca.

O encontro com os adolescentes assistidos no município terá um bate papo sobre “Pedofilia e Crimes Virtuais”, também com o delegado da PF, Clayton da Silva Bezerra; e uma palestra sobre “Autocuidado nos ambientes virtuais e não-virtuais e a rede de proteção da criança e do adolescente”, com a equipe do CATI-CA (Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente). Todas as palestras, na segunda e na quarta, dias 15 e 17, serão realizadas no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado.

Para terça-feira, 16, está programada blitz educativa, com a Guarda Municipal de Volta Redonda. Haverá distribuição de folhetos orientativos sobre o tema, das 14h às 17h, na Vila Santa Cecília, no bairro Dom Bosco e na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

O evento na Praça Tiradentes, no Retiro, encerra a programação com panfletagem com material educativo e a presença de equipes da rede de garantia de direitos em Volta Redonda preparados para promover rodas de conversa com adolescentes e atividades lúdicas com as crianças, como pintura de rosto. Também haverá distribuição de pipoca e algodão doce.

Paralelamente às atividades na praça, estão programadas ações em duas unidades de ensino do bairro. “A equipe do CREAS estará às 7h30 e às 8h30 na Escola Municipal Amaral Peixoto, fazendo uma intervenção lúdica sobre o tema com alunos do ensino fundamental 1. Na parte da tarde, às 14h e às 15h, um grupo do projeto ‘Garoto Cidadão’ da Fundação CSN fará apresentação cultural na Escola Municipal Tocantins”, informou uma das organizadoras do evento, a diretora do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes) da Smac, Mariana Pimenta.

A programação do “Maio Laranja” tem a participação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias de Ação Comunitária (Smac), incluindo o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil); Esporte e Lazer (Smel); Saúde (SMS); Ordem Pública (Smop), com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR); além da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv) e a Fundação Beatriz Gama (FBG). Também são parceiros da ação o Conselho Tutelar; o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e a Fundação CSN.

Secom/PMVR