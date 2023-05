AAP-VR completa 50 anos com várias inaugurações

Objetivo é proporcionar mais qualidade de vida aos seus associados

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda completa 50 anos no próximo sábado e está preparando uma programação para lá de especial para alegria dos seus associados. Na sexta, dia 19, haverá o chamado Baile de Aniversário, no salão principal de sua sede e, no próprio dia 20, várias inaugurações, no Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), no bairro Nossa Senhora das Graças.

Segundo o presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, a instituição completar 50 anos em pleno crescimento é orgulho para ele, sua diretoria e colaboradores. “Mas isso só é possível graças aos nossos milhares de associados e é por isso que estamos sempre trabalhando para proporcionar mais qualidade de vida a todos”, afirmou.

Entre os presentes que a Associação está entregando aos associados, o presidente cita as inaugurações de um auditório, do Espaço Pilates, do novo Centro Odontológico e de uma academia de ginástica de última geração.

“São benefícios que vêm para facilitar a vida do nosso associado e promover lazer e saúde. Já temos, no CISA, o atendimento médico, com quase todas as especialidades, a Clínica da Mulher, atendimento psicológico, vários cursos musicais e de artesanato, o Coral Alvorada, uma ótima central de fisioterapia e grupos de convivência. Agora, com as novas inaugurações, o nosso Centro Integrado fica mais aparelhado ainda”, disse Ubirajara Vaz.