Homem teve a alcoolemia constatada pelo perito do IML e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde ficou preso

Um homem foi preso por embriaguez ao volante no domingo (14), após agentes do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) terem flagrado o veículo trafegar de forma irregular pela Rodovia Lucio Meira (BR-393), no bairro Parque do Contorno. O motorista teve a alcoolemia constatada e foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia).

Os agentes da Base Integrada Retiro estavam em ronda de rotina, quando avistaram o carro andando em zigue-zague pela BR-393, a ponto de quase colidir de frente com a viatura. Os policiais abordaram o homem de 28 anos e morador de Barra Mansa, após ele ter acessado o bairro Santo Agostinho. O suspeito apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada, falta de equilíbrio e hálito etílico.

Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, mas a alcoolemia foi constada pelo médico perito do Instituto Médico Legal (IML), e o condutor foi conduzido à 93ª DP, onde ficou preso em flagrante e vai responder por embriaguez ao volante.

“Os agentes do Proeis e da GMVR estão de parabéns pela agilidade e rapidez com que abordaram o carro, evitando assim que algo mais contundente pudesse ter acontecido. Os condutores precisam ter a consciência que, se beber, não podem dirigir”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto cedida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Secom/PMVR