Ele tentou matar o próprio filho com uma faca; somadas as penas, o acusado pode ser condenado a 18 anos de prisão

Um homem de 48 anos foi preso ontem, “Dia das Mães”, suspeito de cometer 10 crimes contra a própria família, no bairro São Luiz, em Volta Redonda. Sob efeito de entorpecentes, o acusado tentou matar o próprio filho com uma faca, que acabou ferido em uma das mãos.

A prisão em flagrante foi efetuada por policiais da 93º DP (Volta Redonda) e da DEAM-VR (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), com a coordenação do delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, responsável pelo plantão de área.

Na delegacia, ainda ferido, o jovem explicou que inconformado com o fim do relacionamento com a sua mãe, o pai vinha fazendo uma série de ameaças à ex-companheira e às suas duas irmãs. Após a separação, o homem estava morando com o filho, a nora e o neto. No sábado, véspera do “Dia das Mães”, o rapaz também contou que o suspeito chegou a ir ao trabalho das filhas ameaçá-las, exigindo que ligassem para a ex-companheira, mãe delas.

Já no domingo, após continuar fazendo ameaças, Furtado esclareceu que ao dizer ao pai que o denunciaria, o homem desferiu golpes de faca contra o filho, tentando atingi-lo no pescoço. O jovem conseguiu fugir da sua residência mesmo ferido na mão e denunciou o fato.

Sua esposa e o filho de um ano ficaram em poder do agressor até a chegada da polícia, que o viu na janela armado com um longo espeto de churrasco. Ele resistiu à prisão e precisou ser contido e algemado.

Além do descumprimento de três medidas protetivas em favor da ex-companheira e das filhas, o delegado afirmou que o acusado também responderá por uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal e cinco ameaças. Somadas, as penas podem chegar a 18 anos de prisão.

– Trata-se de um homem violento e descontrolado, disposto a tudo por não aceitar o fim do relacionamento. A prisão em flagrante foi necessária para que o domingo dessa família não terminasse de uma forma trágica, com um pai matando os próprios filhos. O acusado chegou a falar com a ex-companheira que ela não iria escapar e que, para vê-la sofrer, mataria as filhas primeiro, acrescentando que só voltaria para a cadeia por assassinato. Ele saiu da prisão há duas semanas, justamente por ameaças anteriores – concluiu.