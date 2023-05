Programação começou com palestras para profissionais da rede de garantia de direitos; atividades de conscientização continuam durante a semana

O município de Volta Redonda iniciou na manhã desta segunda-feira (15) a série de atividades em alusão ao “Maio Laranja” – mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A primeira ação, que contou a presença de cerca de 150 pessoas, foi uma palestra para os profissionais da rede de garantia de direitos – Ministério Público, Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), entre outros, que aconteceu no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes) da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), Mariana Pimenta, que também é uma das organizadoras do evento, convidou algumas autoridades para compor a mesa de abertura: a subsecretária municipal de Saúde, Rosa Lages Dias; a psicóloga do CAT-CA (Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente), Isabel Fernandes, que representou a coordenadora do centro, Lilian; a mestre e doutora em Ciência Política, Carolina de Freitas Cunha, que atua como assessora jurídica da Smac e representou a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte; Paloma de Lavor Lopes, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA); Bruno Nicolau, conselheiro tutelar; e o assessor do deputado estadual Munir Neto e representante do parlamentar no evento, Rodolfo Levenhagen.

Após a abertura oficial, foi dado início à palestra com o tema “Identificação e Prevenção da Pedofilia”, com o delegado da Polícia Federal e especialista em Direito e Processo Penal, Clayton da Silva Bezerra.

“Fazer prevenção é retirar mitos sobre a pedofilia, sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. Com os mitos, acabam se criando rótulos que associam o abusador a perfis como pobre, sujo, mal vestido. Outro mito é que só estranhos cometem os abusos, entre tantos outros. Hoje temos menos conversas dentro de casa entre pais e filhos. Precisamos informar as pessoas para que elas tenham consciência”, disse o delegado durante a palestra.

Em seguida foi a vez da professora da UFF (Universidade Federal Fluminense), Vanessa Fonseca, que apresentou seu trabalho intitulado “Estratégias de Prevenção da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

“Agradeço o convite e durante esse encontro busco falar um pouco de onde trago as conclusões do meu trabalho, faço uma comparação entre abuso e exploração sexual, trazendo alguns elementos para a discussão”, explicou a psicóloga.

Também estiveram presentes guardas municipais da Patrulha Escolar; equipe do projeto Garoto Cidadão, da Fundação CSN; além de profissionais das secretarias de Ação Comunitária e de Saúde (SMS), e da Fundação Beatriz Gama.

Programação

A programação do “Maio Laranja prossegue durante a semana. Para esta terça-feira, 16, está prevista blitz educativa, com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). Haverá distribuição de folhetos orientativos sobre o tema, das 14h às 17h, na Vila Santa Cecília, no bairro Dom Bosco e na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

Na quarta-feira (17), no auditório do UGB, haverá encontro com os adolescentes assistidos no município, que participarão de um bate-papo sobre “Pedofilia e Crimes Virtuais”, também com o delegado da PF, Clayton da Silva Bezerra; e uma palestra sobre “Autocuidado nos ambientes virtuais e não-virtuais e a rede de proteção da criança e do adolescente”, com a equipe do CATI-CA

Na quinta-feira, dia 18, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, haverá ações na Praça Tiradentes, ao lado do Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro, das 9h às 16h. O evento encerra a programação com panfletagem com material educativo e a presença de equipes da rede de garantia de direitos em Volta Redonda, preparados para promover rodas de conversa com adolescentes e atividades lúdicas com as crianças, como pintura de rosto. Também haverá distribuição de pipoca e algodão doce.

Paralelamente às atividades na praça, estão programadas ações em duas unidades de ensino do bairro. A equipe do CREAS estará às 7h30 e às 8h30 na Escola Municipal Amaral Peixoto, fazendo uma intervenção lúdica sobre o tema com alunos do Ensino Fundamental 1. Na parte da tarde, às 14h e às 15h, um grupo do projeto Garoto Cidadão, da Fundação CSN, fará apresentação cultural na Escola Municipal Tocantins.

A programação do “Maio Laranja” tem a participação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias de Ação Comunitária, incluindo o Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil); de Esporte e Lazer (Smel); Saúde; de Ordem Pública (Semop), com a Guarda Municipal; além da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv) e a Fundação Beatriz Gama. Também são parceiros da ação o Conselho Tutelar; o CMDCA e a Fundação CSN. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.