Parceria com Estado traz ‘Café do Trabalhador’ para Volta Redonda

Próximo bairro a receber o projeto será o Retiro

Volta Redonda ganhou, na manhã desta segunda-feira (15), uma unidade do Café do Trabalhador, no quiosque embaixo da passarela da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em frente à praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília. O programa é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

O projeto, que chegou ao município por solicitação do prefeito Antonio Francisco Neto, do deputado estadual Munir Neto e do vereador Betinho Albertassi, visa facilitar o acesso à primeira refeição do dia e reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população.

Ao todo, serão distribuídos 500 cafés da manhã ao valor de R$ 0,50. O programa funcionará de segunda a sexta-feira, das 5h às 9h. Nele, o cidadão terá acesso a café (ou café com leite), pão com manteiga e fruta.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que estava presente na inauguração, aproveitou a oportunidade para agradecer aos presentes e aos parceiros da administração municipal.

“Quero aproveitar para agradecer aos vereadores que têm nos ajudado, como o Betinho Albertassi. Graças a uma câmara de vereadores parceira do governo municipal, estamos conseguindo avançar e reconstruir a nossa cidade. Não posso deixar de agradecer também ao nosso governador Claudio Castro, que é um parceiro do povo de Volta Redonda e sempre está disposto a nos ajudar em tudo que precisamos. Também sou muito grato ao trabalho que o deputado estadual Munir Neto vem realizando para a nossa região. Ele tem sido fundamental para que possamos avançar. Por fim, quero ressaltar que não teve um ano que Volta Redonda ficou sem emendas da deputada federal Rosangela (de Souza Gomes), que agora é secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Muito obrigado por mais esse trabalho”, disse o prefeito Neto.

A secretária Rosangela de Souza Gomes destacou que o município de Volta Redonda é muito importante para o estado do Rio de Janeiro, pela sua geografia e economia.

“Quero destacar o trabalho que o deputado Munir vem fazendo. Ele é muito preocupado com Volta Redonda e as cidades do entorno. Todas às vezes que ele esteve comigo e sua equipe falava sobre a preocupação com o Sul Fluminense. Parabéns por sua determinação, persistência, dedicação e sobretudo pela vontade de dar uma qualidade à vida da população, juntamente com o prefeito Neto. Quando assumi a secretaria, o nosso governador Claudio Castro me fez um pedido especial: combater a fome. Sabemos que muitos pais e mães saem para trabalhar sem fazer a primeira refeição, que é o café da manhã, para comprar alimentos para os seus filhos. Com a inauguração desse espaço, o trabalhador poderá fazer a sua primeira refeição, garantindo a ele uma vida saudável”, ressaltou a secretária.

O deputado estadual Munir Neto destacou a entrega do equipamento público de segurança alimentar e nutricional, tão importante para a população de Volta Redonda.

“Estamos reconstruindo a cidade de Volta Redonda depois de quatro anos abandonada. Quero agradecer à secretária Rosangela pela inauguração desse equipamento, de muitos que ainda vamos inaugurar. Volta Redonda é mais um município do estado do Rio a receber o projeto Café do Trabalhador. Quero destacar que o Governo do Estado tem empenhado esforços para a política pública de combate à pobreza e à fome, não vem medindo esforços para viabilizar à população o acesso a uma alimentação saudável, em quantidade suficiente”, comentou o deputado.

O vereador Betinho Albertassi aproveitou a oportunidade para agradecer pela implantação do projeto em Volta Redonda.

“Quero agradecer ao Neto, por ser esse prefeito que cuida da nossa cidade, sempre atendo às parcerias com o Governo do Estado. Obrigado à secretária Rosangela, por trazer o projeto para a nossa cidade. Essa conquista só foi possível pelo empenho do nosso deputado Munir Neto, que foi até a secretária e reforçou o pedido para trazer o Café do Trabalhador para Volta Redonda. Hoje ele é uma realidade e vai beneficiar muito a nossa população”, disse o vereador.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destacou o Café do Trabalhador como algo essencial na política pública de Assistência Social.

“É a primeira refeição do dia das pessoas que acordam muito cedo para ir trabalhar e para aquelas que estão em busca de emprego. Muitos não conseguem fazer a refeição por conta do tempo corrido, e outros por falta de condições financeiras mesmo. Quero agradecer ao deputado Munir, que não mede esforços para contribuir para a questão social da cidade”, falou Carla Duarte.

Cada kit é constituído obrigatoriamente de uma bebida quente sem açúcar, um pão com recheio de manteiga e uma fruta inteira, complementados com guardanapo, mexedor descartável, e sachês de açúcar ou adoçante para cada beneficiário.

Quiosque no bairro Retiro

Durante a inauguração do quiosque do Café do Trabalhador, na vila Santa Cecília, o deputado Estadual Munir Francisco reivindicou a abertura de mais um espaço na cidade, desta vez para o bairro Retiro.

“Aproveito para reivindicar à secretária Rosangela para que possamos levar um espaço igual a esse para o bairro Retiro, que fica do outro lado do Rio Paraíba. Quero mais uma vez agradecer ao vereador Betinho, que foi um lutador também para que esse equipamento fosse inaugurado hoje”, disse Munir. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.