Prefeitura de Barra Mansa promove novos mutirões do CadÚnico

Ações irão acontecer nos dias 17, 23 e 25 de maio

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), segue dando continuidade aos mutirões de atualização e novos registros do CadÚnico. Atividades como novas inscrições, atualizações e finalização do cadastro serão disponibilizadas em diferentes bairros do município.

O mutirão busca atualizar o cadastro para pessoas que recebem o benefício do novo programa Bolsa Família. As pessoas que forem realizar o seu cadastro devem levar os seguintes documentos de todos os moradores da casa: RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de nascimento/casamento, comprovante de residência, comprovante de renda, declaração escolar (para pessoas até 17 anos) e cartão de vacina (para crianças até 7 anos). É muito importante que os documentos de todos os integrantes da família sejam levados.

Diversos programas e benefícios sociais do Governo Federal utilizam o Cadastro Único como base para seleção das famílias, como o Auxílio Brasil e o Programa Casa Verde e Amarela. Os estados e municípios também utilizam os dados do Cadastro Único como base para seus programas sociais.

SERVIÇO – Mutirões do CadÚnico:

VISTA ALEGRE

Data: 17/05 (quarta-feira)

Horário: 9 às 13h

Local: Sede da Associação de Moradores, no bairro Vista Alegre.

VILA MARIA

Data: 23/05 (terça-feira)

Horário: 9 às 13h

Local: Sede da Igreja Metodista da Vila Maria, Av. Beira Rio, 58.

PITEIRAS

Data: 25/05 (quinta-feira)

Horário: 9 às 13h

Local: Quadra poliesportiva, no bairro Piteiras.

