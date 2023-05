Cerimônia de inauguração aconteceu nesse domingo (14) e contou com a presença do prefeito Neto

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), entregou na tarde desse domingo (14) a revitalização da praça de lazer Vanderlei Soares Lima (Sr. Delei), na Rua Campinas, no bairro Vale Verde.

A praça, que leva o nome de um antigo morador da localidade, recebeu pintura geral da área de lazer, recuperação dos brinquedos, paisagismo, reforma do campo de futebol e vestiários. O investimento foi feito com recursos do município.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, da secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, do vereador Rodrigo Nós do Povo e do irmão do homenageado, Jesualdo Soares Lima.

Neto agradeceu à secretaria de Infraestrutura pelos serviços que vem promovendo no bairro, ao vereador Rodrigo pelo apoio, e aproveitou para dizer que as reivindicações dos moradores serão atendidas. O prefeito ainda parabenizou todas as mães do bairro pelo seu dia.

“É um orgulho muito grande estar aqui no Vale Verde falando com vocês. Quem viu esse bairro há alguns anos e vê hoje não acredita, a quantidade de contenções de encostas que fizemos, além de outras melhorias que trouxemos pra cá. A prefeitura vai continuar fazendo a mesma coisa, sou muito grato pelo carinho de vocês”, disse o prefeito Neto.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, aproveitou para anunciar que outras obras de revitalização serão entregues em breve a outros bairros próximos, como o Vila Brasília.

“Vamos entregar em breve outras melhorias aos moradores da redondeza, quero também pedir que a população preserve a praça e nos ajude a mantê-la bem cuidada”, comentou.

O vereador Rodrigo Nós do Povo também agradeceu à prefeitura por todo empenho que vem sendo realizado no bairro.

“Agradeço ao prefeito Neto e toda a equipe da secretaria de Infraestrutura pelo trabalho feito aqui na Praça Vanderlei Soares Lima (Sr. Delei), nossa comunidade fica muito honrada pela iniciativa”, falou o vereador. Fotos: Secom/PMVR.