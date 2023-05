Trem atinge carro e deixa mulher ferida em Barra Mansa

Um trem da MRS Logística atingiu um veículo Onix e deixou uma mulher com ferimentos na manhã desta segunda-feira, dia 15, na passagem de nível da Rua Duque de Caxias (Parque das Preguiças) no Centro de Barra Mansa.

O carro era conduzido por um idoso, de 67 anos que não ficou ferido. A mulher que estava de carona foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada com escoriações para a Santa Casa de Misericórdia.

O acidente ocorreu no momento em que o motorista atravessava a passagem de nível no sentido Centro da cidade. O condutor do veículo disse que a cancela não fechou. No local tem um aviso colocado pela MRS Logística avisando que a cancela está em manutenção. Essa observação sobre a cancela com defeito já está no local há mais de três meses.

A passagem de nível de Duque de Caxias está fechada aguardando a perícia. O trânsito está congestionado e moradores estão revoltados com as sequencia de mortes provocadas pelo trem.