Equipe da SMMA recebeu as chaves do governador em exercício e secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha

O subsecretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Anderson Azevedo, e a chefe de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Gizely Gomes, participaram na última sexta-feira (12/05), pela manhã, no Jardim de Inverno do Palácio Guanabara, na capital carioca, da entrega de viaturas aos municípios para apoio às Unidades de Conservação Municipais. Na ocasião, esteve presente o governador em exercício e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, que entregou as chaves de um veículo que será utilizado nas áreas de proteção ambiental de Volta Redonda.

O subsecretário Anderson Azevedo ressaltou a importância dessa parceria entre o Estado e os municípios para atuarem na proteção e conservação das Unidades de Conservação.

“O recebimento dessa picape visa garantir maior agilidade e eficiência nas atividades de fiscalização, manutenção, combate a incêndio e vistorias técnicas. O município possui quatro unidades de conservação, sendo elas dois parques, um Revis (Refúgio de Vida Silvestre) e uma APA (Área de Proteção Ambiental)”, explicou Anderson.

A chefe de Licenciamento Ambiental, Gizely Gomes, salientou que a ação vai ajudar muitos os municípios a garantirem a integridade de suas unidades de conservação.

“Esse aporte que a Seas (Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro) dá aos municípios do interior do estado é de suma importância”, frisou Gizely.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu ao Governo do Estado por mais esse investimento para o município de Volta Redonda, reforçando a importância da parceria entre os governos.

“Sou grato ao Thiago Pampolha, por esse investimento que ajudará muito Volta Redonda. O trabalho da nossa secretaria de Meio Ambiente tem rendido frutos, como o aumento na arrecadação do ICMS Ecológico, e agora esse trabalho conquista mais um investimento, com o reforço desse veículo. O Governo do Estado tem sido parceiro de Volta Redonda, estamos juntos e tenho certeza que nossa cidade está no caminho certo”, ressaltou o prefeito Neto. Fotos de divulgação/Secom/PMVR