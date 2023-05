Câmera flagra ladrão furtando carro dentro de agência no Centro de Barra Mansa

A câmera de segurança de uma agência de automóveis flagrou o momento em que o ladrão furta um carro de dentro do estabelecimento no Centro de Barra Mansa. O fato ocorreu no início da madrugada desta terça-feira (16) na Rua Ari Fontenelle.

Segundo o dono da agência, de 41 anos, trata-se de um Saveiro, placas HHG-8622, ano 2010. As imagens mostram o veículo estacionado em frente à grade de saída do estabelecimento. O ladrão mexe no portão por diversas vezes até entrar no carro e acelerar sobre a estrutura metálica. Ela cai sobre o veículo e o bandido foge.

A Polícia Militar foi acionada para o local e encontrou o portão caído sobre a calçada da loja. O crime foi registrado na delegacia da cidade e até o momento desta publicação nenhum suspeito havia sido preso. Veja o vídeo abaixo. (Imagens: Reprodução)