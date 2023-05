Homem é assassinado no bairro Brejal, em Paraíba do Sul

Um homem, de 39 anos, foi assassinado na noite de segunda-feira, dia 15, por volta das 19 horas, nas proximidades de uma propriedade no km 186 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) no bairro Brejal, em Paraíba do Sul.

A vítima, Camilo Jeferson Barbosa Hildebrando, identificada pelos agentes, foi atingida com tiros por um homem que estava de motocicleta. Uma testemunha, de 78 anos, contou que ouviu ao menos três tiros de arma de fogo. Logo depois o motociclista deixou o local.

Policiais militares estiveram no local e aguardaram a chegada do perito da Polícia Civil. Após a perícia o corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Três Rios.