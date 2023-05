Um homem, de 35 anos, foi encontrado morto dentro de seu apartamento na Rua São Jorge, no bairro Rolamão, em Pinheiral. A Polícia Militar foi acionada para o local e o homem foi identificado como Leandro Joberto Bernardino. No local, os policiais conversaram o pai de Leandro, que informou que não conseguia contato com o filho desde a manhã.

O caso foi registrado na delegacia da cidade.