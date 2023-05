O equipamento é utilizado por criminosos como uma armadilha para prender cartões; outros dois suspeitos são procurados

O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, indiciou na manhã deste domingo, dia 14, um homem de 48 anos por associação criminosa e furto qualificado após o acusado ser flagrado e preso por policiais militares instalando um dispositivo, popularmente chamado de “chupa-cabra”, em um caixa eletrônico. O crime aconteceu em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, no Centro de Barra do Piraí. Na noite de sábado, dia 13, os agentes receberam a denúncia de um cliente que teve o cartão retido e suspeitou do golpe. O equipamento é utilizado por criminosos como uma armadilha para prender cartões, gravando dados pessoais e possibilitando a realização de transações, como saques e compras.

Furtado também apura a suspeita de que o acusado tenha inutilizado os caixas eletrônicos em funcionamento normal para que os clientes fossem obrigados a realizar as operações financeiras na máquina com “chupa-cabra”. O homem também afixou etiquetas com números de telefones de uma falsa central de atendimento nos caixas eletrônicos. O delegado explicou que ao ligar relatando o problema, o cliente acabaria passando informações confidenciais para outros criminosos.

No celular do preso foram encontrados áudios do acusado com seus comparsas, que comprovam o modo de operação da associação criminosa. Furtado ressaltou que o homem reúne três passagens por este tipo de crime e que já tinha sido flagrado este ano cometendo o mesmo golpe, desta vez na cidade de Vassouras.