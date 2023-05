Hospital Munir Rafful faz mutirão de nefrologia em Volta Redonda

Unidade disponibilizou 700 consultas ambulatoriais que começam nesta quarta-feira, 17 de maio, e vão até 29 de junho

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, em Volta Redonda, inicia mutirão de consultas ambulatoriais de nefrologia nesta quarta-feira, 17. A previsão é que a unidade receba 700 pacientes até o dia 29 de junho, com uma média de 120 atendimentos por semana. As médicas Erica da Cunha Borges e Mariana Zamarian Veinert farão as consultas em pacientes com suspeita de problemas renais.

A diretora-geral do hospital, Márcia Cury, afirmou que o mutirão vai atender usuários da rede municipal de saúde que aguardam pela consulta.

“O mutirão é para agilizar o atendimento de quem está aguardando na fila de espera. Esses pacientes passaram pelas unidades da Atenção Primária e estão inseridos no sistema de regulação para a consulta com especialista”, explicou Márcia Cury, reforçando que todos os atendimentos do mutirão foram pré-agendados.

Iniciativa de sucesso

Assim como vai acontecer com as consultas, o Hospital Dr. Munir Raffu fez, entre abril e maio deste ano, cerca de 700 procedimentos com o mutirão de pequenas cirurgias dermatológicas. As cirurgias ambulatoriais aconteceram em salas apropriadas e os pacientes ainda contaram com a equipe técnica do centro cirúrgico do hospital.

“A intensificação no número de cirurgias no Hospital do Retiro, assim como o de consultas na unidade, mostra o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para reduzir as filas de espera por atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Um trabalho que vem dando resultados e, o mais importante, oferecendo saúde de qualidade a quem mais precisa”, destacou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Secom/PMVR