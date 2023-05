Grupo é composto por 20 mulheres, sendo dez representes da sociedade civil e dez do poder público municipal

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda empossou as 20 conselheiras eleitas do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) para mandato de três anos. As cadeiras do grupo são divididas entre a sociedade civil, que fica com dez acentos, e representantes do governo municipal, que ficam com a outra metade. A solenidade, na última semana, teve a participação dos secretários municipais de Estratégia Governamental, Carlos Macedo; e de Políticas para Mulheres, Glória Amorim.

Carlos Macedo representou o prefeito Antonio Francisco Neto e parabenizou as conselheiras, afirmando que o trabalho do conselho vai ajudar no avanço das políticas públicas de combate à todas as formas de violência contra as mulheres no município. “Estou trazendo também o abraço do prefeito Neto para todas as conselheiras e desejar um bom trabalho. Podem contar com o total apoio do governo municipal”, enfatizou.

A secretária municipal, Glória Amorim, reforçou que a instalação e funcionamento dos conselhos são fundamentais para desenvolver políticas públicas e para a democracia: “É muito importante para uma cidade como Volta Redonda ter esse conselho atuante, justamente para elaborar políticas em defesa das mulheres e das meninas. Quero parabenizar as conselheiras e desejar sucesso no trabalho. A SMDH tem uma sala preparada na nossa sede que estou colocando à disposição para o uso das conselheiras”, frisou.

O deputado estadual Munir Francisco foi representado pelo assessor parlamentar, Rodolfo Levenhagen, que também desejou êxito ao trabalho das conselheiras empossadas, e disse que o deputado colocou os gabinetes na cidade e no Rio de Janeiro, na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado) à disposição do conselho. “No que pudermos, vamos para contribuir com o trabalho das integrantes do COMDIM”, falou.

Composição do conselho

A sociedade civil é representada pela Associação de Mulheres Beth Lobo; Diocese Barra do Pirai-Volta Redonda; Grupo das Marias; Movimento de Conscientização Negra; OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); Pastoral do Acolhimento à Mulher; Sindicato dos Engenheiros; Sindicato das Trabalhadoras e Empregadas Domésticas de Volta Redonda e Sul Fluminense).

Representando a administração municipal estão as secretarias municipais de Políticas para Mulheres (SMDH), Educação (SME), Saúde (SMS), Esporte e Lazer (SMEL), Cultura (SMC), Ação Comunitária (Smac), Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), da Pessoa com Deficiência (SMPD), além das coordenadorias da Juventude e de Prevenção às Drogas, sendo uma titular e uma suplente. Fotos de divulgação – Secom/PMVR