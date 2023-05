PRF flagra bonés com indícios de falsificação na Dutra, em Piraí

A Equipe da 7ª Delegacia (Resende) realizava um comando estático na manhã desta terça-feira, por volta das 10h30min, quando abordou um veículo Volvo/MPolo Paradiso DD, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

O ônibus da empresa Viação Garcia fazia a linha Maringá (PR) x Rio de Janeiro (RJ). Durante os procedimentos de fiscalização de pessoas e bagagens, nada de ilícito foi encontrado. Porém, passageiros e o veículo transportavam mercadorias sem seus respectivos donos.

Os agentes desconfiaram do peso de duas caixas grandes, com 21 caixas menores, contendo diversos bonés, com logomarcas renomadas, tais como “New Era” e “Hugo Boss”. O motorista apresentou nota fiscal no valor de R$ 2 mil, (cerca de 400 bonés, valor unitário de R$ 5,00), tendo como remetente uma Empresa de Apucarana (PR), tendo como destinatário uma pessoa física de São João de Meriti (RJ).

Em relação as encomendas transportadas, o motorista informou que esses produtos são depositados na sede da empresa transportado até a garagem no Rio de Janeiro, onde os destinatários recebem. A equipe realizou uma pesquisa na internet em relação aos produtos sendo possível observar que o valor médio é aproximadamente R$ 220,00 cada.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de importar, exportar, vender, oferecer, expor à venda, ter em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida.

O veículo e todos os ocupantes foram liberados para seguirem viagem, enquanto a mercadoria foi apreendida na 94ª Delegacia de Polícia em Piraí (RJ).