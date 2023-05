A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a cerimônia de posse do novo superintendente no Rio de Janeiro. A solenidade foi presidida pelo diretor-geral, Antônio Fernando Souza Oliveira, e aconteceu na sede da instituição, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na zona norte do Rio, na manhã de segunda-feira (15).

Vitor Almada da Costa foi nomeado superintendente da PRF no Rio de Janeiro através da Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 804, de 2 de março de 2023, publicada em 13 de março no Diário Oficial da União. Ele ingressou no órgão em agosto de 2004, atuando no serviço ordinário em delegacias. Também foi integrante do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) e do Grupo de Motociclistas Regional (GMR-RJ). Bacharel em Direito, participou de diversos cursos e capacitações, como Ética no Serviço Público; Atividade Correcional; Gerenciamento de Riscos; Estudos em Gestão Policial; Técnicas Policiais de Combate ao Crime; Motociclista Batedor; Motociclista Policial, entre outros. Na área de gestão, foi diretor-executivo substituto da PRF, chefe da Divisão de Apoio Executivo da DIREX, da 1ª Delegacia PRF (Rio de Janeiro), da Seção Administrativa e Financeira, e do Núcleo de Multas e Penalidades.

O diretor-geral, Antônio Fernando, parabenizou o empossado e destacou a relevância da atuação no estado. A PRF no Rio de Janeiro tem sob sua circunscrição aproximadamente 1,7 mil quilômetros de rodovias. São oito delegacias com 23 Unidades Operacionais (UOPs), distribuídas em dez rodovias federais. Um efetivo com cerca de mil policiais rodoviários federais é responsável pela segurança dos usuários dessas rodovias e das áreas de interesse da União no RJ. Diversas autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário prestigiaram a solenidade, além de policiais rodoviários federais, demais convidados e familiares.

Homenagem

Em um momento marcante do evento, a policial rodoviária federal Sara Praxedes dos Santos foi homenageada com o auditório da superintendência sendo denominado “PRF Sara Praxedes”. Ela faleceu após um acidente de trânsito na BR-415, entre Itabuna e Ilhéus, no sul da Bahia, em março de 2023, durante deslocamento para o serviço. A PRF Sara Praxedes ingressou na instituição no Rio de Janeiro, onde trabalhou por quase dez anos, e foi transferida para Itabuna em março de 2022.

O diretor-geral, o superintendente e o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Rio de Janeiro (SINPRFRJ), André Ramos, entregaram uma placa de homenagem para Rute Praxedes, irmã da PRF Sara. Também foi entregue a medalha Herói das Estradas, atribuída a policiais rodoviários federais que no exercício de suas funções, em razão delas ou para além de suas atribuições regulamentares, tenham se ferido gravemente ou falecido, tornando-se digno de homenagem especial.