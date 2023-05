Volta Redonda avança com asfaltamento em vários bairros

Obras em parceria com o Estado acontecem na Rodovia dos Metalúrgicos e na região do Roma. Beira-Rio também está se preparando para receber novo asfalto

A Prefeitura de Volta Redonda avançou nesta semana em várias frentes de asfaltamento pela cidade. Nesta terça-feira (16), as equipes iniciaram o trabalho de fresagem e preparação do solo na Rodovia dos Metalúrgicos, em trecho após o Shopping Park Sul, em direção ao Trevo da São Geraldo. A previsão é que a obra, realizada em parceria com o Governo do Estado, continue nos próximos dias com a aplicação do novo asfalto nesse trecho e seja concluída na parte em frente ao shopping.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), esse contrato prevê asfaltamento do trecho próximo ao cemitério Portal da Saudade (que já recebeu o novo asfalto) até o Mergulhão Marco Antônio dos Reis (Marquinho Tinhorão).

“Depois de aplicar o asfalto na rodovia, o próximo passo é definir para onde as equipes irão. Vamos fazer uma reunião para apresentar as localidades com maior necessidade, planejar os próximos locais a receber o asfalto e organizar as equipes”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, lembrando que esse contrato contempla vias de grande movimentação de veículos.

Outra frente que avançou foi no bairro Roma, também realizada em parceria com o governo estadual. Após concluir o asfaltamento na Avenida das Marrecas e na Rua Siriema – somando 720 metros de extensão –, as equipes já iniciaram o trabalho de infraestrutura na Avenida Peru, que deve receber o novo asfalto nos próximos dias.

“Em seguida, iremos começar o trabalho de fresagem e preparação do solo na Avenida Olímpio Teixeira, que será a próxima a ser asfaltada”, contou a secretária Poliana, citando que esse contrato para atender o Roma prevê o asfaltamento de 30 ruas e avenidas na região, e mais 300 vias pela cidade.

Ainda no Roma, serão asfaltadas as seguintes ruas: Rua 21 de Abril; Rua 13 de Maio; Rua 19 de Abril; Rua 7 de Setembro; Rua 12 de Outubro; Rua 1º de Maio; Rua 8 de Dezembro; Rua 24 de Agosto; Rua Baobá; Rua Ébano; Rua Guatambu; Rua Magno; Rua Francisco Vilela Arantes; Rua Andorinha; Rua Canario; Rua José de Souza; Rua Papagaio; Rua Curió; Rua Sabiá; Rua Periquito; Rua Gaivota; Rua Rolinha; Rua Araras; Rua Pombas; Rua Maritacas; e Avenida Faisão.

Beira-Rio

Em paralelo aos asfaltamentos em parceria com o Governo do Estado, a prefeitura, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) está preparando a Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, para receber novo asfalto. O trabalho de fresagem iniciou no bairro Belmonte e as equipes já alcançaram o trecho próximo à Rua Carajás, no bairro Jardim Cidade do Aço.

A via passou por instalação de nova rede de abastecimento de água (mais de cinco quilômetros) e agora terá novo asfalto, como parte de um trabalho de revitalização da avenida. De acordo com o Saae, o novo asfalto seguirá por toda a via, entrando em seguida pelo bairro Niterói e chegando até parte da Avenida Sávio Gama.

“Com o tempo sem chuvas, estamos conseguindo agilizar os trabalhos, e o asfalto já começa a chegar a mais pontos. Vamos acelerar para melhorar a infraestrutura de Volta Redonda, fazer a nossa cidade ser novamente referência”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.