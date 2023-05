Volta Redonda ultrapassa marca de 12 mil pontos com iluminação de LED

Ação faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município e já gerou economia de mais de R$ 460 mil aos cofres públicos

A implantação da nova iluminação de LED em Volta Redonda alcançou a marca de 12.770 lâmpadas trocadas, gerando mais luminosidade e melhorando a segurança em ruas e outros espaços públicos de mais de 45 bairros e localidades do município. De acordo com o Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), o balanço é referente ao período entre o início da troca dos equipamentos até este mês de maio.

A ação faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, que acontece em parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, e que vai substituir as lâmpadas de sódio (amarelas) por LED em 28 mil pontos de luz da cidade.

“Sabemos que tem muito ainda a ser feito, mas já conseguimos avançar com a luz de LED para o interior de alguns bairros e garanto que toda a cidade receberá essa tecnologia. Todos os dias as equipes estão nas ruas e Volta Redonda está ficando cada vez mais iluminada, bonita e segura, do jeito que o nosso povo merece”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Do último balanço divulgado em abril até agora, foram instaladas 1.089 lâmpadas, atendendo 128 ruas, avenidas e outras vias, além de espaços públicos como praças, quadras, escadarias, etc.

Nesta etapa, as novas lâmpadas chegaram aos seguintes bairros e localidades: Aterrado, Bela Vista, Conforto, 249, Eucaliptal, Jardim Belvedere, Jardim Normândia, Jardim Paraíba, Minerlândia, Monte Castelo, Morada da Colina, Nossa Senhora das Graças, Jardim Ponte Alta, Povoado Santa Bárbara, Roma, Rústico, São Carlos, São Cristóvão, São Geraldo, São Lucas, Sessenta, Três Poços, Vale da Colina, Vila Rica/Tiradentes, Vila Rica/Três Poços, Vila Santa Cecília, Village Sul, Vivendas do Lago.

A nova tecnologia já atende outras regiões da cidade, como: Casa de Pedra, Cidade Nova, Jardim Europa, Jardim Provence, Jardim Suíça, Jardim Tiradentes, Laranjal, Morada do Almirante (Mirante do Vale), Nova Primavera, Residencial Mata Atlântica, Residencial Ypê Amarelo, Roma II, Samoa, Santa Inês, Siderlândia, Siderópolis, Vila Americana, Vila Colina e Vista Verde.

Economia aos cofres públicos passa de R$ 460 mil por mês

Além de proporcionar mais luminosidade e sensação de segurança, a substituição das lâmpadas de sódio por LED gera mais economia aos cofres públicos. Conforme o balanço divulgado neste mês, a economia gerada com a redução no consumo de energia já chegou a R$ 463.414,75 mensais.

Segundo o Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), a tecnologia de LED gera menos necessidade de manutenção, sendo de maior durabilidade e baixo consumo de energia. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.