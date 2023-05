Bate papo no UGB tratou do autocuidado nos ambientes virtuais e não-virtuais e a rede de proteção da criança e do adolescente nesta quarta-feira, 17

Cerca de 100 adolescentes assistidos pela rede socioassistencial do município de Volta Redonda participaram de ação em alusão ao Maio Laranja, mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, nesta quarta-feira, 17, no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado. Eles participaram de bate papo sobre “Autocuidado nos ambientes virtuais e não-virtuais e a rede de proteção da criança e do adolescente”.

A conversa foi conduzida pela equipe do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), do Departamento de Proteção Social Especial (DPES), da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), representada pelo psicólogo Thales Cavalcanti, que fez a palestra, e pela psicóloga Thabata Mythzi Montrezor e a diretora do DPES, Mariana Pimenta, que mediaram o bate papo. Também estava no evento a equipe do CATICA (Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente).

As atividades pelo Maio Laranja começaram na última segunda-feira, 15, com palestras para profissionais da rede de garantia de direitos, e na terça, 17, houve blitz educativa, com a Guarda Municipal de Volta Redonda. Foram distribuídos folhetos orientativos sobre o tema na Vila Santa Cecília, no bairro Dom Bosco e na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

Nesta quinta-feira, 18, tem evento sobre o tema na Praça Tiradentes, no Retiro

A programação encerra nesta quinta-feira, 18, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes com evento na Praça Tiradentes, no Retiro, das 9h às 16h. Haverá panfletagem com material educativo e a presença de equipes da rede de garantia de direitos em Volta Redonda preparados para promover rodas de conversa com adolescentes e atividades lúdicas com as crianças, como pintura de rosto. Também haverá distribuição de pipoca e algodão doce.

Paralelamente às atividades na praça, estão programadas ações em duas unidades de ensino do bairro. “A equipe do CREAS estará às 7h30 e às 8h30 na Escola Municipal Amaral Peixoto, fazendo uma intervenção lúdica sobre o tema com alunos do ensino fundamental 1. Na parte da tarde, às 14h e às 15h, um grupo do projeto ‘Garoto Cidadão’ da Fundação CSN fará apresentação cultural na Escola Municipal Tocantins”, informou uma das organizadoras do evento, a diretora do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes) da Smac, Mariana Pimenta.

A programação do Maio Laranja tem a participação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias de Ação Comunitária (Smac), incluindo o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil); Esporte e Lazer (Smel); Saúde (SMS); Ordem Pública (Smop), com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR); além da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv) e a Fundação Beatriz Gama (FBG). Também são parceiros da ação o Conselho Tutelar; o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e a Fundação CSN. Fotos de divulgação – Secom/PMVR