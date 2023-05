Homem condenado por estupro é preso em Vassouras

O crime aconteceu há mais de 10 anos; na época, vítima ainda era adolescente

Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), sob a coordenação do delegado titular da unidade, Antonio Furtado, cumpriram mandado de prisão nesta terça-feira, dia 16, em desfavor de um homem de 32 anos condenado por estupro. Ele foi encontrado no bairro Grecco, em Vassouras, e não ofereceu resistência ao ser capturado pelos agentes.

O crime foi cometido há mais de 10 anos contra uma adolescente com quem o preso mantinha um relacionamento. Na delegacia, o homem alegou que foi condenado injustamente pelo crime e que a acusação por parte da vítima é uma represália por não se conformar com a separação.

Furtado esclareceu que, ao contrário da versão contada pelo preso, o inquérito reúne provas robustas que comprovam a consumação do estupro. Condenado há mais de seis anos de prisão pelo crime, o homem será transferido ainda hoje para o sistema penitenciário. Entre as passagens, o preso também acumula três lesões corporais, duas ameaças e um porte de droga para consumo.

– Através de um trabalho de inteligência, descobrimos a localização deste homem. Ele foi conduzido à delegacia e, daqui, será transferido para o presídio. O mandado de prisão foi cumprido com êxito, o que mostra o compromisso da Policia Civil em executar as decisões judiciais passe o tempo que for. Preso, ele não cometerá atos de violência contra outras mulheres – concluiu o delegado.