Participantes do Programa Educando Adolescente Assistido recebem uniforme, bolsa no valor de R$ 500, além do custeio da passagem para deslocamento

Onze adolescentes do Programa Educando Adolescente Assistido (Peaa), da Fundação Beatriz Gama (FBG), foram contratados por empresas de Volta Redonda nos últimos dois meses. Nesses setores eles desenvolvem atividades na modalidade de aprendiz. O trabalho é realizado em torno de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, no contraturno da escola. Cada um desses jovens recebe uniforme, uma bolsa no valor de R$ 500, além do custeio da passagem para o seu deslocamento.

O Peea é um projeto de iniciação ao mercado de trabalho para adolescentes de 14 a 18 anos, atendidos por serviços e programas da FBG, ou em cumprimento de medida socioeducativa, que prepara os adolescentes para o mercado de trabalho, com o acompanhamento de uma equipe de assistentes sociais e psicólogos.

Atualmente, 55 adolescentes participam de diversas atividades, como encontros, intervenções, palestras, relacionamento interpessoal, como participar de uma entrevista de emprego, como construir um currículo, entre outros assuntos ligados ao mundo do trabalho.

Os adolescentes interessados em ingressar no projeto são entrevistados pela assistente social da FBG, e encaminhados para algum setor de trabalho, de acordo com as suas habilidades, competências e interesses. A maioria deles executa as suas atividades em setores da Prefeitura de Volta Redonda.

De acordo com o presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira, o objetivo do Programa Educando Adolescente Assistido é fazer um acompanhamento desses jovens e melhorar o seu desempenho e condições para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho.

“O Peaa é um projeto que faz a diferença na vida dos adolescentes, pois os ajuda a desenvolver habilidades e competências que os tornam mais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Prova disso é a contratação, nos últimos dois meses, desses adolescentes, através do programa Jovem Aprendiz”, ressalta Vitor Hugo. Secom/PMVR